Prepoved fašističnih prireditev

Občinska uprava v Aosti bo svoje dvorane in prostore ter občinske površine odslej dodelila le za pobude in prireditve, ki spoštujejo antifašistične vrednote v sklopu načel italijanske ustave. Tako je z veliko večno glasov odločil občinski svet na predlog levice in s podporo večinske koalicije Demokratske stranke in avtonomistov. Za prepoved prireditev z izrazitim fašističnim predznakom se je pred časom načelno opredelil tudi deželni svet Doline Aoste, konkretne odločitve pa prepustil posameznim občinam. Svoboda izražanja velja za vse, ampak poveličevanje fašizma ostaja v Italiji kaznivo dejanje,« je stališče občinskih svetnikov utemeljila predlagateljica sklepa Carola Carpinello. Vsakdo, ki bo zaprosil za občinsko dvorano, bo moral podpisati neke vrste potrdilo zvestobe ustavi.

Proti stališču občinskega sveta se je polemično opredelilo skrajno desno gibanje CasaPound, pomisleke je izrazila Liga, ki pa se je v občinskem svetu vzdržala. O podobni prepovedi fašističnih pobud razmišljajo tudi v drugih občinah Doline Aosta.