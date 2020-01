Prepoved obiskov v izolski in šempetrski bolnišnici

Splošna bolnišnica Izola zaradi povečanega števila bolnikov z respiratornimi okužbami do preklica prepoveduje obiske na vseh oddelkih bolnišnice, so danes sporočili iz izolske bolnišnice.

Za podobno prepoved so se že pred dnevi odločili tudi v šempetrski bolnišnici. »Zaradi povečanega števila respiratornih obolenj in zaradi preprečevanja vnosa in širjenja bolezni gripe so na vseh oddelkih bolnišnice obiski prepovedani,« so zapisali na spletni strani. Svojce pacientov in vse obiskovalce prosijo, da prepoved obiskov strogo upoštevajo.