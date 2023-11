Prestala izpit s pomočjo goljufije

Finančna policija iz Pordenona je ovadila štiri tuje državljane, ki so sleparili na teoretičnem izpitu za vozniško dovoljenje. Ugotovili so namreč, da sta si dva indijska državljana, ki sta izpit prestajala 14. novembra in ga izdelala brez napak, pomagala z nasveti, ki sta jih prejemala preko slušalk.

Finančni policist se je pod krinko udeležil izpita, na koncu katerega so pregledali dva indijska državljana, pri katerih so nato našli mikrokamere, mobilne telefone in mikroslušalke. Moška sta na koncu priznala goljufijo in pojasnila, da sta za pomoč plačala 2000 evrov.

Z nadaljevanjem preiskave so finančni policisti izsledili voznika, prav tako indijskega državljana, ki je enega od dveh kandidatov pospremil na izpit in mu na daljavo svetoval pravilne odgovore. Drugemu pa je pomagal pakistanski državljan. Vse štiri so ovadili zaradi goljufije.