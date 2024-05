Prestregli tri tihotapce, ki so skupno prevažali 34 migrantov

Koprski policisti so včeraj v treh različnih posredovanjih prestregli tri tihotapce migrantov, ki so nezakonito prevažali skupno 34 ljudi. Ob 18. uri so na Starodu na tovornjaku s polpriklopnikom, romunskih registrskih tablic, odkrili 7 državljanov Kitajske in 14 državljanov Turčije. Prevažal jih je 45-letni državljan Turčije, ki ga bodo ovadili. Tujce so zavrnili na Hrvaško.

Ob 19.30 so policisti na počivališču Risnik ustavili 27-letnega državljana Ukrajine z urejenim statusom na Madžarskem, ki je v avtomobilu nezakonito prevažal 6 državljanov Sirije, povratnikov iz Azilnega doma. Vozniku so odredili pridržanje, postopki še potekajo.

Le uro kasneje so policisti pri Planini ustavili še osebni avtomobil francoskih registrskih tablic, ki ga je vozil 28-letni državljan Maroka. Nezakonito je prevažal 7 ljudi, in sicer državljanov Libije, Maroka, Tunizije, Afganistana in Turčije, ki so zapustili Azilni dom. Postopki še potekajo.