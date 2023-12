Znova povezani v imenu Krasa, pravzaprav večje in boljše požarne varnosti ter zaščite prebivalstva in naselij na širšem čezmejnem območju od Sežane mimo Komna, Nove Gorice in vse do Devina-Nabrežine. Tako bi lahko na kratko zaobjeli nov Interreg projekt Preventivni ukrepi za varen Kras, KARST-SAFE (trajal bo do septembra 2025), ki so ga včeraj uradno predstavili na sedežu Zavoda za gasilno in reševalno službo v Sežani.

Po lanskem poletnem uničujočem požaru smo se zavedali, kako je naše okolje ranljivo in zaradi podnebnih sprememb vse bolj požarno ogroženo, tako da se danes skuša čim več moči in prizadevanj usmeriti v pripravo preventivnih ukrepov za varovanje pred požari. Podobno je s projekti, katerih zaščita pred požari so med prioritetami. KARST SAFE želi na primer nadaljevati oz. nadgraditi učinke sorodnega projekta CROSSIT SAFER (2014-2022) in z vključitvijo novih partnerjev, se pravi strokovnih institucij z različnih področij – kmetijstva, gozdarstva, varstva narave in kulturne dediščine – razviti skupne rešitve za preprečevanje tveganja nesreč in okrepiti pripravljenost na odziv ob požarih. Preventiva, pripravljenost, odzivanje in usposabljanje so glavne teme projekta.

Slednji je vreden nekaj več kot 749 tisoč evrov. Vodilni partner je Občina Sežana, ostali sodelujoči pa so Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana, Las Kras, Občina Komen, Občina Devin - Nabrežina in Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica. K tem se pridružujejo še Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov doo, Las za vzhodne Benetke, Kraška gasilska zveza Sežana, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za obrambo in Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.