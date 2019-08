Prevladovalo bo sončno vreme in bo iz dneva v dan topleje

Veliki šmaren je po pričakovanjih prinesel osvežitev in zamenjavo zraka. Zmanjšala se je relativna vlaga, od severovzhoda priteka precej bolj suh in manj vroč zrak. Toplotna obremenitev, ki je bila s subtropskim anticiklonom v prvi polovici tedna občutna, se je bistveno zmanjšala. Ozračje se je v povprečju ohladilo povečini za več kot 6 stopinj Celzija, najvišje dnevne temperature te dni ne dosegajo več 30 stopinj Celzija, noči pa so sveže.

V višjih slojih je razlika s preteklim dogajanjem še večja. Višji sloji so se namreč ohladili za okrog 10 stopinj Celzija. Še v dneh pred velikim šmarnom je radiosonda iz Rivolta na višini 1500 metrov v prostem ozračju beležila temperature okrog 20 in več stopinj Celzija, včeraj pa je na isti višini namerila le nekaj več kot 10 stopinj Celzija. Ozračje je bilo včeraj in danes za 2 do 4 stopinje Celzija hladnejše od dolgoletnega povprečja.

Vrzel v zračnem tlaku se polni. Subtropski anticiklon se spet krepi in nam bo v bližnjem obdobju zagotavljal stanovitno ter povečini sončno ter postopno toplejše poletno vreme. Vsaj do vključno torka ne pričakujemo omembe vrednih poslabšanj, če izvzamemo le kakšno morebitno popoldansko nevihto v gorskem svetu.

Od jutri do torka bo vseskozi prevladovalo sončno vreme z le morebitno občasno krajevno oblačnostjo. Iz dneva v dan bo postopno topleje. Do vključno nedelje se bodo najvišje dnevne temperature vzpenjale do okrog 30 stopinj Celzija ali le ponekod za kakšno stopinjo Celzija višje.

Od ponedeljka bo z jugozahodnimi tokovi začel pritekati toplejši subtropski zrak in bo vročina spet pritisnila. Najvišje dnevne temperature bodo že v ponedeljek povsod presegale 30 stopinj Celzija, od torka pa se bo živo srebro ponekod lahko dotaknilo 34 stopinj Celzija.

V sredo in četrtek, ko se bo preko srednjeevropskih držav pomikala oslabljena vremenska fronta, za zdaj kaže na nekaj več nestanovitnosti in ponekod verjetno tudi na nekaj kapelj dežja. Vročina bo nekoliko popustila. Ob koncu prihodnjega tedna bo, kot kaže, spet prevladovalo nekoliko bolj stanovitno vreme ob prijetnih temperaturah.