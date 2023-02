Preživele v potresu iskali tudi reševalni psi iz Slovenije

V Turčiji, ki jo je s Sirijo 6. februarja pretresel eden izmed najhujših potresov v zgodovini, je med ruševinami preživele pomagala iskati tudi slovenska ekipa reševalcev. V njej sta bila tudi Roman Starman, vodnik reševalnih psov s 25-letnim stažem na ramenih in duša Pasje šole Burja iz Kopra, ter njegov zlati prinašalec Chili.

Na Facebooku je Starman zapisal, da bo še nekaj časa potreboval, da bo predelal to resnično življenjsko izkušnjo. Vse, kar je izkusil, je takoj zaupal daljšemu javnemu zapisu. Tudi v pogovoru za Primorski dnevnik mu ni zmanjkalo besed.

Močan vonj smrti

Kako je bilo zasnovano njihovo delo? Sedem vodnikov reševalnih psov je z ravno tolikimi psi pod okriljem odprave civilne zaščite v mestu Antakya med ruševinami iskalo preživele. Ko je Chili zaznal, da je v bližini živ človek, so za potrditev vedno poslali še najmanj dva psa. Ko so vsi pasji smrčki na istem mestu ujeli človeški vonj, so to sporočili krajevni ekipi za izkopavanje. Ta je nadaljevala z delom na tistem mestu, ekipa na štirih tačkah je nato odšla na drugo lokacijo. Ker niso imeli lastne ekipe, ki bi izkopavala zasute, Starman ne zna odgovoriti na vprašanje, koliko življenj so rešili. Pri reševanju kot takem niso bili zraven, psi pa so približno desetkrat ali petnajstkrat nakazali človeško prisotnost, se spominja Starman.