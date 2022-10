Pri Briščikih padlo 575, v Špetru 470 litrov dežja na kvadratni meter!

Dopolnjujemo članek, ki smo ga objavili v današnjem Primorskem dnevniku z zadnjimi podatki o padavinah, ki so padle do polnoči, torej v celotnem mesecu septembru. Pri Briščikih je meteorološka postaja deželne agencije za okolje Arpa skupno namerila 575,8 litra dežja na kvadratni meter, v Trstu pa 280,7 litra dežja na kvadratni meter. Pri Briščikih je bil letošnji september, kot smo poročali že pred iztekom meseca, najbolj deževen mesec v zgodovini meritev. V Trstu sodi v sam vrh najbolj deževnih mesecev, odkar razpolagamo z meritvami. Tako je bilo tudi drugod. Če je padel še kakšen rekord, bodo pokazale nadaljnje analize. Količne so bile vsekakor povečini ogromne. V Špetru je padlo 470,8 litra dežja na kvadratni meter, v Zgoniku 449,2 litra in ob vznožju Mužčev 392,6 litra. Nekoliko manjše, še vedno pa zelo velike, so bile količine padavin na Goriškem, kjer je Arpa v Koprivnem namerila 232 litrov in v Gradišču 197,2 litra dežja na kvadratni meter.

Danes se nad našimi kraji še zadržujejo ostanki vlažnega zraka, prevladovalo bo oblačno vreme, ponekod lahko še pade kakšna kaplja dežja. Čez dan se bo vreme postopno izboljšalo in ponekod delno razjasnilo. Z jutrišnjim dnem se bo okrepil anticiklon, ki nam bo zagotovil več stanovitnih in povečini sončnih dni.

Jutri bo povečini delno jasno in prijetno toplo.