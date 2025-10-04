Pri Fernetičih odpira drugi pas za kontrole na meji

Glavna asfaltirana vhodna vrata v Italijo iz vzhodne Evrope, mejni prehod pri Fernetičih, bo v ponedeljek končno podvojila zmogljivost. Pojutrišnjem bodo obmejni policisti namreč odprli drugi pas za kontrole, ki bi lahko trajale še trinajst mesecev. Mejni prehod pri Fernetičih se je v teh mesecih znašel pod znatnim pritiskom zaradi povečanega prometa, ki ga na Tržaško preusmerja začasno zaprtje vipavske hitre ceste H4 med Razdrtim in Vrtojbo.

Preglavice pa so pred tem povzročale že policijske kontrole na meji, ki jih je Italija uvedla pred dvema letoma. Te so sprva potekale na asfaltni ploščadi ob mejnem prehodu, povečan promet je na tem kraju naglo povzročil velike luknje v asfaltu. Avgusta letos je zato deželna vlada FJK naročila nujna dela za popravilo ploščadi in priključka med tovornim terminalom Interporto in avtocesto. Policija je namreč kot pogoj za težko pričakovan drugi pas kontrol postavila popolno dvopasovno pot od konca slovenskega avtocestnega omrežja do avtocestnega priključka na italijanski strani. To bo od ponedeljka tudi realnost, en pas bo namenjen avtomobilom, drugi pa tovornjakom oziroma avtobusom.

Še več kot leto dni nadzora?

Z odredbo o nujnih in izrednih ukrepih je včeraj županja Repentabra Tanja Kosmina odredila odprtje drugega pasu. Poteza je sicer v celoti dogovorjena tudi s slovensko stranjo. Upravitelj slovenskega avtocestnega omrežja Dars naj bi na avtocestnem odseku pred mejo z ustrezno signalizacijo že začel urejati promet tako, da bodo kontrole potekale bolj tekoče.

Odredba županje ima predvideno veljavo trinajstih mesecev. Vipavsko hitro cesto H4 naj bi namreč naslednje leto spet deloma zaprli, tudi zaenkrat ni občutiti očitne politične volje po ukinitvi vse manj začasnih kontrol na meji.