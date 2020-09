»Pri izbiri filmov za otroke, upoštevajmo oznake za starost«

Eden ključnih faktorjev pri odraščanju otroka in njegovem razvoju so medijske vsebine, ki jih le-ta spremlja v otroštvu. Zaradi tega je izredno pomembno, da starši pozorno izbirajo, katere vsebine bodo predstavili otrokom, naj bodo to oddaje, risanke ali filmi. Ta načela pri delu z mladimi vodijo Martino Peštaj, medijsko psihologinjo in urednico mladinskega programa na RTV Slovenija. O njih bo Peštajeva spregovorila na četrtkovem predavanju v Kosovelom domu v Sežani, kjer bo ob 17. uri starše poučila, kako lahko izbirajo kakovostne medijske vsebine za svoje otroke. Vstop bo prost, le pri blagajni Kosovelovega doma si morate zagotoviti brezplačno vstopnico, saj so prosta mesta v dvorani omejena.

Na predavanju v sežanskem Kosovelovem domu se boste predvsem pogovarjali o filmih in filmskih vsebinah. Kaj je najpomembnejše, da starši upoštevajo pri izbiri filma za otroka?

Zagotovo sta pomembni starost otroka in vsebina filma, ki ga bo gledal otrok, še pomembneje pa je, da poznamo svojega otroka. Kot mama in strokovnjakinja menim, da se je treba držati oznak za starost, ki jih dobimo ob vsakem filmu. Ustvarjalci jih ponujajo, ker želijo k filmu pritegniti ciljno publiko, kateri je vsebina namenjena. Če upoštevamo oznako, bodo otroci razumeli elemente filma, sam film pa jih bo nagovoril. Ko je bil moj sin mlajši, mi je očital, češ da mu ne dovolim gledati filmov, ki jih drugi lahko gledajo. Danes je razumel, da sem to delala za njegovo dobro, saj takrat še ni bil pripravljen na tiste vsebine, ki pa jih danes razume in ceni.

Kaj si mislite o nasilju v risankah? Obstajajo namreč raziskave, da so nekatere risanke zelo/preveč nasilne, npr. Tom in Jerry.

S tem vprašanjem se strokovnjaki ubadajo že petdeset let, raziskave pa si niso enotne. Če otrok sam in v velikih količinah gleda neprimerne vsebine, potem lahko verjame, da je vnašanje takih aktivnosti v vedenje sprejemljivo. Za to pa mora biti izpolnjenih več pogojev. Tom in Jerry je bila ena prvih risank, takrat še niso razmišljali o današnjih kriterijih risank, ki so primerne za predšolske otroke.

Več v jutrišnjem Primorskem dnevniku