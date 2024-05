Pri Postojni in Razdrtem ustavili dva tihotapca migrantov

Koprski policisti so včeraj ob 15.45 na avtocestnem izvozu pri Postojni ustavili avtomobil audi A6, ukrajnskih registrskih tablic, ki ga je vozil 40-letni državljan Ukrajine. Prevažal je 4 državljane Turčije, povratnike iz Azilnega doma. Ob 22.10 pa so na Razdrtem ustavili avtomobil bmw, poljskih registrskih tablic, za volanom katerega je bil 52-letni državljan Ukrajine. Prav tako je prevažal 4 osebe. Policisti so ugotovili, da gre za iste osebe, ki jih je popoldne prevažal voznik audija. Postopki za oba primera še potekajo.