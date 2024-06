Koprski prometni policisti so včeraj ob 8.22 na primorski avtocesti pred Razdrtim 37-letni voznici avtomobila bmw M3, avstrijskih registrskih oznak, na odseku avtoceste, kjer je hitrost omejena na 100 km/h, izmerili hitrost 173 km/h. Ugotovili so, da je bila voznica v zadnjih dveh letih že najmanj trikrat pravnomočno kaznovana za hujši prekršek, zaradi česar so ji osebni avtomobil zasegli. Sledi obdolžilni predlog.