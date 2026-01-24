»Odvzem dodatnih točk škodi manjšinskim jezikom«

Deželna svetnika opozicije Furio Honsell (Open FJK oz. Mešana skupina) in Massimo Moretuzzo (Pakt za avtonomijo) sta se včeraj vrnila k vprašanju pomanjkanja dodatnih točk pri razpisih dežele Furlanije - Julijske krajine za kulturne dejavnosti v manjšinskih jezikih, ki je v prejšnjih dneh povzročilo ogorčene odzive več svetnikov opozicije.

Honsell in Moretuzzo poudarjata, da odvzem dodatnih točk veliko bolj škodi manjšinskim jezikom kot pa jim koristi sprejetje projektov, ki bi bili popolnoma v manjšinskih jezikih. Promocija jezika namreč ne pomeni, da uporaba le-tega postane nekaj izrednega, ampak to, da se jezik vključi v splošno in vsakdanjo dejavnost. »Potlačiti te jezike v ekskluzivne dogodke zmanjšuje moč promocije, ki bi jo morala dežela izvajati,« menita svetnika v skupnem tiskovnem sporočilu, v katerem tudi kritizirata enačenje dogodkov v angleškem in tistih v manjšinskih jezikih: »Tudi to se kaže kot izbira, ki šibi našo večjezičnost,« menita.

V zvezi s tem se je oglasila tudi slovenska senatorka Demokratske stranke Tatjana Rojc, ki si je ob tej priložnosti privoščila tudi puščico na račun stranke Slovenska skupnost: »Pričakujem, da tudi Slovenska skupnost že opravlja vse korake na institucionalni in politični ravni, da bi od Fedrigove vlade zahtevala, da se pri razpisih za kulturne dejavnosti spet uvedejo dodatne točke za uporabo deželnih manjšinskih jezikov,« je zapisala v tiskovnem sporočilu. Rojc pri tem opozarja, da je DS v deželnem svetu takoj pozvala deželno vlado, naj popravi svojo prvotno odločitev, ki načenja posebnost in promocijo manjšinskih jezikov. »Pri obrambi naših jezikovnih skupnosti moramo biti enotni in solidarni, brez nobenih zahtev o ekskluzivnosti, in se moramo izogniti neprijetni prepirljivosti. Tako bomo bolj verodostojni pri pogovorih s krajevnimi in državnimi institucijami,« zaključuje senatorka DS.