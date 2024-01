Koprski policisti so na primorski avtocesti pred Senožečami izsledili dva občutno prehitra voznika, ki so ju nato ustavili pri Črnem kalu oz. pri Fernetičih. 85-letnemu državljanu Avstrije so namerili hitrost 207 kilometrov na uro, 51-letnemu državljanu Hrvaške pa hitrost 183 km/h, v obeh primerih pri najvišji dovoljeni hitrosti 130 kilometrov na uro. Obema so izrekli globo.