V kraju Verzegnis pri Tolmeču se je danes okoli 12.30 v gozdu smrtno ponesrečil moški. Nanj je padel hlod, podlegel je hudim poškodbam. Na kraj so prihitele reševalne službe: reševalci in zdravniki službe 118, reševalni helikopter, gasilci, gorski reševalci in gorniški odred finančne policije Sagf. Ponesrečencu so nemudoma nudili pomoč, a je žal na kraju umrl zaradi hudih poškodb. Okoliščine tragične nesreče že preiskuje videmsko tožilstvo.