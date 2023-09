Pri več kot 23 stopinjah Celzija morje še vedno vabi

Morje ima v Tržaškem zalivu 23,2 stopinje Celzija in je za ta čas še zelo toplo. Sončno vreme, z izjemo današnje prehodne krajevne zmerne oblačnosti, bo v tem koncu tedna prav gotovo privabilo na plaže in v kopališča še veliko kopalcev. Temperature bodo namreč, kljub letnemu času, še poletne, saj bodo v osrednjih dnevnih urah dosegale do okrog 27 ali 28 stopinj Celzija.

Danes se sicer po srednjeevropskih državah proti vzhodu premika vremenska fronta, ki pa bo le delno vplivala na vreme pri nas. Kakšna kaplja dežja bi lahko padla le v gorah.

Jutri bo pretežno jasno in za ta čas toplo.

Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi v ponedeljek in torek, v sredo pa bo ob novi vremenski fronti in vremenskem dogajanju, ki bo podobno današnjemu, spet nekaj več oblačnosti. Kot kaže, razen v gorah, ne bi smelo biti omembe vrednih padavin.

Prihodnji teden se bo nato nadaljeval in zaključil s stanovitnim in povečini sončnim vremenom ob za ta čas visokih temperaturah.