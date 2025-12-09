V Maniagu voznik trčil v avtobus in umrl

V Furlaniji se je danes zjutraj zgodila smrtna prometna nesreča. Na deželni cesti SR464 v Maniagu na Pordenonskem je približno ob 7. uri avto čelno trčil v avtobus, na katerem je bilo več dijakov in nekaj drugih posameznikov, ki se je vozilo v službo. Voznik avtomobila je v trku umrl, nekaj mladih pa je bilo lažje poškodovanih. Po trenutnih podatkih naj bi jih z rešilcem v bolnišnico v Pordenonu odpeljali pet ali šest.

Gasilci so morali iz razbitin povleči truplo voznika, ki je ostal ukleščen v uničenem avtomobilu. Na prizorišču so posredovali tudi karabinjerji, ki preiskujejo okoliščine nesreče.