Na avtocesti so na izvozu Unec policisti ustavili 29- in 34-letnega državljana BiH, ki sta vsak s svojim avtomobilom na hitri cesti pri Vipavskem križu prekoračila dovoljeno hitrost 110 kilometrov na uro. Prvi je vozil 167 kilometrov na uro, drugi pa 185 kilometrov na uro. Obema voznikoma so policisti izrekli globo.