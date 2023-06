Pridržali voznika, ki je pod vplivom mamil povzročil nesrečo

Koprski policisti so včeraj ob 13.20 posredovali pri bencinskem servisu na Bivju, kjer sta trčila avtomobil in motor. Ugotovili so, da se je voznik avtomobila, 38-letni državljan Srbije, z bencinskega servisa na Bivju vključeval na prednostno cesto Bivje – Bertoki, pri čemer je izsilil prednost 55-letnemu vozniku motornega kolesa iz okolice Kopra. V trčenju sta voznik motornega kolesa in sopotnik padla. Voznik motornega kolesa se je domnevno huje poškodoval in so ga z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico v Izoli. Vozniku avtomobila so policisti odredili hitri test za droge, ki je bil pozitiven, zato mu je bil odrejen strokovni pregled, ki pa ga je odklonil. Zanj so odredili pridržanje, zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti pa ga bodo kazensko ovadili.