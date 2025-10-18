Vremenska slika se bo od ponedeljka spremenila. Severovzhodni tokovi, ki so prevladovali v minulih dneh, s katerimi je proti nam dotekal suh zrak, bodo jutri oslabeli. Pod vplivom ciklonskega območja, ki se poglablja nad Atlantskim oceanom in se pomika proti Britanskemu otočju, pri čemer bo širil vpliv nad naše kraje, bodo že jutri tokovi obrnili od jugozahoda, od koder bo proti nam pritekal bolj vlažen zrak. Jugozahodna do zahodna vremenska slika bo, kot kaže, kar dolgotrajna, in se bo s kakšnim morebitnim prehodnim vmesnim premorom, lahko zavlekla vsaj teden dni, morda pa tudi kaj več. Večji del prihodnjega tedna bo, kot kaže, potekal v znamenju oblakov in vlage ter vsaj občasnih padavin z morebitnim vmesnim kratkotrajnim premorom. Po dolgotrajnejšem obdobju s prevladujočim sončnim vremenom prihaja bolj otožna jesen.

Šibka burja, ki danes piha v Tržaškem zalivu, bo jutri oslabela in ponehala. Zaradi manjše vetrovnosti bodo jutrišnje jutranje temperature povečini nižje kot v preteklih dneh. Ponekod na Kraški planoti se bodo spustile do okrog 5 stopinj Celzija ali morda tudi rahlo nižje, na Goriškem do okrog 7 stopinj Celzija, ob morju pa do okrog 11 stopinj Celzija.

Jutri bo precej sončno, toda bo počasi že zaznaven vpliv prihajajočega bolj vlažnega zraka. Povečal se bo odstotek relativne vlage, čez dan bo postopno že nekaj več oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 19 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo povečini že oblačno in bolj vlažno. Od popoldanskih ur se bodo ponekod v FJK že pojavljale rahle padavine, lahko tudi v obliki rosenja. Rahlo topleje bo.

V torek bo naše kraje dosegla atlantska vremenska fronta. Pojavljale se bodo zmerne do močne padavine. Razmeroma toplo bo.

V sredo bodo padavine oslabele in ponekod ponehale.

V četrtek se bo vreme prehodno in delno izboljšalo. Od petka do nedelje pa naj bi bile padavine znova pogostejše in močnejše.