Prihaja izrazita vremenska fronta

Ob solidni atlantski vremenski fronti, ki bo jutri (četrtek) dosegla tudi naše kraje, je Arso objavil dvodnevno rumeno vremensko opozorilo. Pihal bo veter, ki bo dosegel hitrost do 85 km/h, opozarjajo, pojavljale se bodo izdatnejše padavine in bodo možne krajevne nevihte. V petek ves dan opozarjajo pred nevihtami.

V gorah bo lahko jutri zapadlo do 40 centimetrov snega, so še zapisali, nevarnost plazov pa bo znatna.

Ozračje se sicer ne bo povsem umirilo niti v soboto in nedeljo, ko bo povečini spremenljivo oblačno in se bodo pojavljale krajevne plohe ter posamezne nevihte. Jutri popoldne bo med drugim tudi zapihala burja in se bo ozračje ohlajalo.