Prihajajo padavine, v gorah bo močno snežilo

Anticiklon, ki se je dalj časa zadrževal nad večjim delom Evrope, slabi in bo v prihodnjih dneh klonil pred obsežnim severnoatlantskim ciklonskim območjem, ki bo že jutri doseglo severne predele Španije in Francije. Na vreme pri nas bo občutneje vplivalo zlasti v petek in morda še v noči na soboto, nato v nekoliko manjši meri v soboto in nedeljo. V ponedeljek se bo približala druga višinska dolina s severnoatlantskim zrakom, znotraj katere se bosta našim krajem predvidoma približala dva prizemna ciklona. Dogajanje bo v bližnji prihodnosti kar pestro in mestoma izrazito, večkrat se bodo pojavljale padavine. V gorah bo močno snežilo. Vmes bodo obdobja z delnimi razjasnitvami ali spremenljivim vremenom. Vremenska slika bo dalj časa vsaj občasno nestanovitna.

Jutri bo povečini že več oblakov in bo zapihal južni veter. Zlasti v gorah, postopno pa tudi proti nižinam se bodo že začele pojavljati prve padavine, ki bodo v gorah najmočnejše.

V petek bodo padavine ob okrepljenem jugovzhodnem vetru najmočnejše v severnih goratih predelih, kjer bo nad nadmorsko višino sprva okrog 1200 do 1400 metrov močno snežilo, v popoldanskih in večernih urah pa se bo ob dotoku nekoliko hladnejšega zraka meja sneženja nekoliko spustila. V gorah bo ponekod sneženje izdatno, padlo bo lahko več kot pol metra novega snega. Drugod po deželi bo v petek prevladovalo oblačno in deževno vreme. Pojavljale se bodo povečini zmerne do močne padavine, pihal bo okrepljen jugo, zlasti v zahodnih obalnih predelih FJK bosta možna visoko valovanje in visoko plimovanje morja.

V soboto in nedeljo bo spremenljivo z razjasnitvami, občasno pa bo lahko še padlo nekaj dežja, v glavnem manjše količine.

Od ponedeljka kaže na poglobitev nove višinske doline in na približevanje prizemnega ciklona. V ponedeljek čez dan se bo vreme spet poslabšalo in se bodo začele pojavljati nove padavine. V gorah bo spet močno snežilo, tokrat predvidoma nad nadmorsko višino 800-1000 metrov. V torek kaže na večjo spremenljivost, v sredo pa na nove padavine.