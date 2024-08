Prihajajoče nevihte bodo večje nevšečnosti povzročale ob morju

Nad našimi kraji so se že začele pojavljati napovedane nevihte, v Sloveniji sprva na Gorenjskem in Kočevskem, v FJK pa v Karniji in še ponekod drugod v gorskem svetu. Nevihte se v FJK od severozahoda počasi širijo proti ostalim predelom.

Po napovedih Arsa bo zvečer Slovenijo od zahoda dosegel nevihtni sistem, ki bo zaradi močnih vetrov največ nevšečnosti povzročal v slovenski Istri. Tam so zato v nekaterih kampih že preventivno ukrepali.

Čez dan bodo nastajale posamezne nevihte in plohe, ki se bodo z zmerno hitrostjo pomikale proti vzhodu. Nato pa bo Slovenijo zvečer oziroma v začetku noči iz Italije dosegel sistem neviht. Te bodo s seboj prinesle zelo močne sunke vetra, ki bodo tudi povzročali veliko nevšečnosti v slovenski Istri, je za STA povedala dežurna meteorologinja na Agenciji RS za okolje (Arso) Eva Bezek.

»Sunki vetra bodo lahko ob morju presegali tudi 100 kilometrov na uro in tudi smer bo zelo neugodna, severna do severozahodna, kar pomeni tudi slabe novice za vse, ki morda kampirajo kje na prostem v Istri ter na Primorskem. Priporočamo jim spremljanje dogajanja ter seveda, da se po potrebi umaknejo na varno,« je opozorila Bezek.

V kampu Adria Ankaran so pred napovedanim poslabšanjem vremena že spraznili vodotoke in obrezali drevesa, svoje goste pa so opozorili na vremensko napoved in jim svetovali, da pospravijo svoje stvari, da jih v primeru močnejše burje ne bi odneslo, so pojasnili. Opozorili so tudi gostinske lokale, da pravočasno pospravijo senčnike.

V kampu Fiesa zaenkrat niso posebej opozarjali svojih gostov, v kampu Lucija pa se tako danes kot ob vseh drugih vremenskih preplahih ravnajo po navodilih in glede na obvestila civilne zaščite ter o slabi napovedi goste opozarjajo že ob njihovem prihodu. Tako so storili tudi tokrat.