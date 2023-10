Prihodnji teden prihajajo tri vremenske fronte

Iznad Atlantika se bodo proti zahodnemu in severnemu Sredozemlju pomikale vedno nove vremenske motnje, je zapisal Arso na svoji spletni strani. Nad nami bodo vztrajali jugozahodni višinski vetrovi. V začetku naslednjega tedna (ob koncu oktobra) pa se bo vreme ustalilo.

V prihodnjem tednu bo prevladovalo spremenljivo do pretežno oblačno vreme. Prva vremenska fronta s padavinami bo Slovenijo dosegla predvidoma v sredo, druga v petek in tretja v nedeljo, sporoča Arso. Jutranje temperature bodo v Sloveniji okoli 10, najvišje dnevne pa povečini okoli 15 °C (op. ur. temperature bodo povečini za nekaj stopinj Celzija višje v FJK). V začetku naslednjega tedna oz. konec oktobra in v začetku novembra Arso pričakuje več sonca.