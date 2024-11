Prijateljsko o GO!25 in zajamčenem zastopstvu v deželnem svetu

Skupni projekti s pogledom v prihodnost – to je bila rdeča nit včerajšnjega pogovora med predsednikom Dežele Furlanije – Julijske krajine Massimilianom Fedrigo in podpredsednikom slovenske vlade in ministrom za Slovence v zamejstvu in po svetu Matejem Arčonom. Enourni pogovor, ki je potekal ob prisotnosti generalnega konzula RS v Trstu Gregorja Šuca, je po zagotovilih udeležencev minil v »prijateljskem vzdušju«, saj so bile skoraj vse obravnavane teme prijetne.

Na zelo kratkem srečanju z mediji sta tako Fedriga kot Arčon poudarila, da je beseda tekla zlasti o Evropski prestolnici kulture in zajamčenem zastopstvu predstavnikov slovenske narodne skupnosti v deželnem svetu. Na novinarsko vprašanje, ali je bilo naslovljeno tudi drugo zaporedno zmanjšanje sredstev iz zaščitnega zakona za Primorski dnevnik, pa je Arčon pritrdil, konkretnih rešitev za nastalo situacijo pa zaenkrat ni. Minister je še dodal, da je Fedriga obljubil, da bo preveril, ali se da najti ustrezno rešitev.