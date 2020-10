Prijavili 13 oseb zaradi širjenja otroške pornografije

Policisti za računalniški kriminal iz Furlanije - Julijske krajine so po zapleteni preiskavi, povezani s sumom širjenja otroške pornografije, ki jo je odredilo javno tožilstvo v Trstu, prijavili 13 oseb. Policisti so v torkovih jutranjih urah opravili vrsto hišnih preiskav v različnih krajih Italije, v sklopu katerih so zasegli računalniško gradivo z vsebinami otroške pornografije.

Videmski policisti za računalniški kriminal so namreč med rednim nadzorovanjem naleteli na spletno stran, kjer so bile objavljene fotografije spolnih odnosov med najstniki, nekaj je bilo tudi erotičnih posnetkov. Na isti spletni strani so odkrili komentarje v italijanskem jeziku, v katerih so bile povezave na druge spletne strani s podobnimi vsebinami. Kasneje so odkrili še spletne klepetalnice, v katerih so si uporabniki dopisovali o tovrstni pornografiji, širili so tudi informacije o dekletih, ki so se pojavljale na posnetkih. Nekatera izmed teh so bila stara samo 13 let. Uporabniki so spraševali po imenih, starosti ali narodnosti deklet oz. deklic. Policisti so poleg tega naleteli na spletne strani s plačljivimi pornografskimi posnetki mladoletnih oseb, pa tudi na spletne forume z debatami o »Bibliji 3.0«, nekakšnemu katalogu pornografskih fotografij in videoposnetkov, na katerih so bile tako odrasle kot mladoletne osebe, za katerega so uporabniki odšteli določeno vsoto, zatem pa so si ga lahko naložili na svoje naprave.