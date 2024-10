Prijeli so ga, medtem ko je razpečeval hašiš

Finančni policisti iz Pordenona so skupaj z lokalnimi policisti aretirali 30-letnega državljana Pakistana, ki so ga zasačili, medtem ko je prodal mamilo drugemu moškemu, njegovemu sodržavljanu.

Posredovanje sodi v okvir skupnih kontrol finančnih in lokalnih policistov na območju reke Noncello. Opazili so ga na mostu Adama in Eve, medtem ko je nekaj izročil omenjenemu moškemu. Skupno so ju ustavili in ugotovili, da gre za hašiš.

Medtem ko so legitimirali kupca, je razpečevalec skušal s silo pobegniti. Uspeli pa so ga prijeti in so ga aretirali zaradi razpečevanja mamil in upiranja uradni osebi. Pri sebi je imel 64 gramov hašiša in 110 evrov.