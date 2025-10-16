Prikazala se bo prava jesen

Anticiklon, ki se zadržuje nad večjim delom zahodne Evrope, bo pri nas do konca tedna zagotovil povečini sončno in prijetno jesensko vreme. Občasno bo pihala šibka do zmerna burja. Od severovzhoda bo pritekal suh in nekoliko hladnejši zrak. Postopno bo rahlo hladneje, večjih temperaturnih sprememb pa v dnevnih urah vseeno ne gre pričakovati. Najvišje dnevne temperature bodo v nedeljo, ko bo naše kraje prehodno dosegel še nekoliko hladnejši zrak, za dve do tri stopinje Celzija nižje kot danes. Občutek, da je hladneje, pa bo povečevala burja. Za ta čas kar mrzle bodo ponekod noči.

Zračna masa, ki se zadržuje nad nami, je za ta čas kar hladna. Radiosonda iz Rivolta je opolnoči na višini 1500 metrov v prostem ozračju namerila 5,2 stopinje Celzija, kar je dve stopinji Celzija manj od dolgoletne normalnosti, ničta izoterma pa je bila ob isti uri na višini 2438 metrov oz. 500 metrov nižja. Do nedelje se bo temperatura na isti višini spustila pod 4 stopinje Celzija, ničta izoterma pa na nadmorsko višino okrog 2000 metrov.

Od danes do vključno nedelje bo pretežno jasno z morebitno občasno zmerno oblačnostjo, ki bo verjetnejša v severnih goratih predelih. Omembe vrednih padavin ne pričakujemo. Izjema bo morda kakšna manjša kaplja v Karnijskih Alpah.

Danes bo zapihala šibka do zmerna burja, ki bo ob občasnih premorih vztrajala do vključno sobote in bo v nedeljo ponehala.

Najvišje dnevne temperature bodo danes do okrog 20 stopinj Celzija, nato bo iz dneva v dan rahlo bolj sveže. V nedeljo bodo do okrog 17 ali 18 stopinj Celzija.

V prihodnjem tednu se obeta večdnevno obdobje s prevladujočim bolj vlažnim jesenskim vremenom. Proti nam bo z jugozahodnimi tokovi pritekal vlažen zrak. Povečini bo spremenljivo ali oblačno, občasno se bodo pojavljale padavine.