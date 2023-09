Prilagojeno cepivo proti covidu bo brezplačno

Posodobljena različica cepiva proti covidu-19 bo brezplačna in bo na voljo vsem, ki bodo želeli prejeti odmerek, ne le pripadnikom rizičnih skupin (starejši od 60 let, nosečnice, zdravstveni delavci itd.), kot je bilo zapisano v avgustovski okrožnici ministra za zdravje Orazia Schillacija. Vest o brezplačnosti in razpoložljivosti cepiva, posodobljenega tudi za Omikronove podrazličice Xbb, je včeraj sporočil sam Schillaci.

Cepiva naj bi bila na voljo z začetkom oktobra, uporabniki bodo lahko odmerek cepiva proti covidu-19 prejeli skupaj s tistim proti sezonski gripi.