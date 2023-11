Primanjkuje kadra, iščejo se rešitve

Večina slovenskih organizacij v Italiji se sooča s kadrovsko stisko. To velja bodisi za ustanove, ki zaposlujejo ali imajo honorarne sodelavce, bodisi za tiste, ki v svoje vrste vabijo prostovoljce. Težave pri iskanju dobrega ali vsaj primernega kadra že dolgo pestijo tudi gospodarstvo, čeprav je za slovensko narodno skupnost iskanje sodelavcev še večji izziv zaradi nujnosti poznavanja slovenskega jezika. A ta pogoj postaja bolj pobožna želja in zaradi kadrovskega manka zaposlovanje italijansko govorečih ni več redkost.

Brez sodelavk in sodelavcev pa slovenske ustanove ne morejo preživeti, zato je Slovenski raziskovalni inštitut (Slori) v okviru projekta Spretnorasti izvedel raziskavo, ki bo podlaga za načrtovanje primernih rešitev. Rezultati večmesečnega dela s ključnimi slovenskimi organizacijami (krovne in primarne organizacije, zveze, združenja in ustanove, ki nudijo strokovne storitve) so bili v sredo predstavljeni v prostorih AŠKD Kremenjak v Jamljah in kot je na srečanju dejal direktor Slorija Devan Jagodic, je to šele začetek. Iskanje rešitev določenega problema se vedno prične pri analizi stanja, priprava katere je bila zaupana raziskovalkama Maji Mezgec in Sari Brezigar. Prva je poskrbela za popis organizacij in njihovih kadrovskih ter izobraževalnih potreb, druga pa je razumevanje izzivov poglobila na fokusnih skupinah.

Analiza je potrdila, da so slovenske organizacije kadrovsko podhranjene in da se novi sodelavci enostavno ne najdejo. Obstaja pa že nabor možnih ukrepov, ki bi lahko ta trend spremenili.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.