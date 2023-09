Primer Bini: opozicija nadaljuje z zahtevo po jasnosti

»Pred poskusi ustrahovanja ter omejevanja pravice do politične kritike in nadzora preko pravnih postopkov se ne bomo ustavili.« Tako je bilo danes (25. septembra) opoldne v prostorih deželnega sveta Furlanije - Julijske krajine slišati iz ust predstavnikov opozicije v zvezi z vprašanjem morebitnega konflikta interesov deželnega odbornika za proizvodne dejavnosti in turizem Sergia Emidia Binija. Da naj bi bil položaj Binija, ki je ob odborniškem mestu tudi večinski, 40-odstotni delničar in nosilec vodstvene funkcije v družbi Euro & Promos, kjer naj bi mesečno prejemal 30.000 evrov visoko plačo, družba pa prejema tudi javna naročila, sporen, so opozorili Massimo Moretuzzo in Giulia Massolino (Pakt za avtonomijo), Roberto Cosolini, Diego Moretti in Francesco Russo (Demokratska stranka) in Pompea Maria Rosaria Capozzi (Gibanje petih zvezd – Mešana skupina), ob njih pa še tržaški občinski svetnik liste Zdaj Trst Riccardo Laterza.

Prav Laterza in Moretuzzo sta v preteklih mesecih prejela pisni opomin o možnem pravnem postopanju, ki jima ga je posredovala odvetniška pisarna Ponti & Partners, ki zastopa družbo Euro & Promos, le-ta pa je v nastopih obeh svetnikov zaznala žalitve do podjetja.

V primeru odbornika Binija je po mnenju opozicije spornost dvojna: prvič, odbornik ima pomembno vlogo v podjetju, ki si zagotavlja javna naročila. Drugič, uslužbenci podjetja so – vsaj v primeru tržaških muzejev – prejemali zelo nizko plačo (pet evrov na uro), kar po mnenju opozicije, ki se sklicuje na podatke statističnega zavoda Istat, ni dovolj za dosego ravni, ki bi bila nad mejo revščine. Zato se postavlja tudi problem zakupa storitev zunanjemu izvajalcu brez ustreznih pogojev za delavce.

Tema dvema vidikoma so predstavniki opozicije dodali še kupovanje nepremičnin od družbe Mediocredito, ko je bila le-ta še v večinski lasti dežele FJK in odbornikovo vlogo v zgodbi o načrtovanem zagonu jeklarne v Spodnji Furlaniji.

Kljub odvetniškemu opominu pa opozicija ne namerava odnehati. Tako je vložila zahtevo po dostopu do zadevne dokumentacije (do podobne zahteve je prišlo že pred časom, a odgovor je bil, da dežela s to dokumentacijo ne razpolaga, niti zanjo ne ve). Poleg tega bo vložila zakonska predloga o nekompatibilnosti zunanjih odbornikov in konfliktu interesov, pričakuje tudi odgovor na vprašanje o položaju odbornika Binija. Še naprej si bodo torej prizadevali za jasnost, zato so tudi solidarni s tistimi, ki se želijo poglabljati v določena vprašanja, je bilo rečeno na srečanju z novinarji.