Primorska avtocesta med Gabrkom in Sežano spet prevozna

Primorsko avtocesta, ki je bila ob 14.30 še zaprta zaradi odstranjevanja posledic prevrnjenega tovornega vozila med razcepom Gabrk in priključkom Sežana vzhod proti Fernetičem, je bila kasneje spet prevozna.

Policiste so o nesreči obvestili ob 9.43. S tovornega vozila, ki prevaža avtomobile, je padel avtomobil. Voznik tovornjaka je izgubil nadzor nad vozilom in se prevrnil na bok, pri čemer sta s prikolice padla dva nova osebna avtomobila. Policisti so zavarovali kraj nesreče in opravljajo ogled. Prispeli so tudi gasilci. Voznika, 40-letnega državljana Romunije, so reševalci oskrbeli in lažje poškodovanega odpeljali v ZD Sežana.