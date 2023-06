Primorska avtocesta zaprta zaradi nesreče

Na primorski avtocesti se je danes okrog 11.30 zgodila nesreča, ki je povsem ohromila promet proti Ljubljani.

Policiste so o prometni nesreči na primorski avtocesti obvestili ob 11.30. Po prvih podatkih je na tovornem vozilu (peljal je proti Kopru), ki ga je vozil 62-letni državljan Slovenije, počila pnevmatika, zaradi česar je tovornjak obrnilo, da je zapeljal v odbojno ograjo in jo prebil.

Na drugi strani je trčil v tovorno vozilo 35-letnega Poljaka. Takrat je po prehitevalnem pasu peljal voznik avtomobila. Predmet iz prometne nesreče je priletel v njegovo vozilo in poškodoval sopotnico.

Primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče med Razdrtim in Postojno zaprta proti Ljubljani. Promet je preusmerjen na izvoz Razdrto. Nastal je daljši zastoj med Divačo in Postojno proti Ljubljani. Obvoz proti Ljubljani je za vsa vozila po vzporedni regionalni cesti. Zastoji so tudi na regionalni cesti.

Zaprta je tudi hitra cesta Vipava - Nanos, proti Nanosu.

Možni obvozi za osebna vozila:

- iz smeri Kopra proti Ljubljani: Divača - Pivka - Postojna;

- iz smeri Nove Gorice proti Ljubljani: Ajdovščina - Podkraj - Logatec;

- iz smeri Nove Gorice proti Kopru: po regionalni cesti Vipava - Razdrto.