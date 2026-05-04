Prihajajo padavine

Nad zahodnim Sredozemljem se poglablja ciklonsko območje, ki bo zlasti od torka do četrtka z jugozahodnimi tokovi preusmerjalo proti nam vlažen zrak. Prevladovalo bo spremenljivo oblačno vreme z nestanovitnostjo. Pojavljale se bodo občasne krajevne padavine, deloma nevihte. Mestoma bodo količine dežja ob nevihtah lahko precejšnje.

Danes se bo čez dan oblačnost povečala. Najvišje dnevne temperature bodo podobne včerajšnjim.

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi padavinami. Čez dan bo rahlo hladneje kot v minulem obdobju.

V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi padavinami, nastajale bodo tudi krajevne plohe in nevihte, ki bodo manj verjetne ob morju. Najvišje dnevne temperature bodo podobne jutrišnjim ali rahlo višje.

V četrtek bo spremenljivo, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine, deloma plohe in nevihte.

Od petka kaže na postopno nekoliko večjo stanovitnost.