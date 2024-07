Primorske občine same razglasile veliko požarno ogroženost

Uprava RS za zaščito in reševanje je po dneh, ki so ponekod bili bogati s padavinami, preklicala razglas velike požarne ogroženosti v naravnem okolju, ki je od sredine julija veljala v 19 občinah. Ob tem opozarjajo, da se lahko to hitro spremeni, posamezne občine pa lahko prav tako požarno ogroženost razglasijo same. Približno polovica je to že storila.

Kot so za STA sporočili iz uprave, so danes preklicali razglas velike požarne ogroženosti naravnega okolja za občine, ki so jih kot požarno ogrožene razglasili 17. julija. To so občine Koper, Izola, Piran, Ankaran, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Kanal ob Soči, Brda, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba.

To pomeni, da se v teh občinah ne izvajajo več preventivni preleti iz zraka, požarna straža, dežurstva gasilcev ter nadzor določb uredbe, ki sta ga do zdaj izvajala inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter policija. Poleg tega je bilo zaradi razglasa v omenjenih občinah v zadnjih dveh tednih tudi prepovedano kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.

Generalni direktor uprave Leon Behin pa je ob tem za STA spomnil, da nevarnost kljub vsemu ni mimo in da je povsem možno, da požarno ogroženost ponovno razglasijo že v kratkem. To je odvisno od aktualnih vremenskih razmer, ob tem pa so ves čas v navezi z Agencijo RS za okolje. Dodal je, da lahko posamezne občine, v kolikor ocenijo, da je to potrebno, za svoje območje same razglasijo požarno ogroženost.

To so danes že naredile občine Ankaran, Piran, Koper, Izola, Ajdovščina, Brda, Kanal ob Soči, Komen in Miren-Kostanjevica, prepovedi pa veljajo do preklica. Občina Šempeter-Vrtojba je sporočila, da bodo požarno stražo nadaljevali tudi v prihodnje.

Kot so sporočili iz Mestne občine Koper, na območju vseh štirih občin slovenske Istre tako še vedno velja, da je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati dejavnosti, ki lahko povzročijo požar, ter izvajati ognjemete.

Gasilske organizacije na območju istrskih občin bodo do preklica zagotavljale stalno dosegljivost odgovornih oseb, tehnično brezhibnost gasilske opreme in tehnike ter povečano pripravljenost operative. Razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja velja do preklica, so še zapisali v sporočilu za javnost.