Primorski dnevnik bo danes na spletu miroval in jutri ne bo izšel

Tudi novinarke in novinarji Primorskega dnevnika se pridružujemo današnji stavki, ki jo je v Italiji oklical novinarski sindikat FNSI. Zato naš dnevnik jutri ne bo izšel in danes ne bomo objavljali svežih novic na spletu.

To je že druga stavka v štirih mesecih, potem ko je 28. novembra 2025 potekala ob množični udeležbi kolegic in kolegov po vsej državi. Danes kot takrat ostajajo razlogi za stavko isti: obnovitev kolektivne delovne pogodbe, ki je potekla že pred desetimi leti, v tem času pa se je kupna moč plač zmanjšala za kakih 20 odstotkov. Predvsem pa zagotovitev dostojnih delovnih in ekonomskih pogojev za mlade, ki vstopajo v svet novinarstva in bi morali biti deležni enakih jamstev kot starejši kolegi, ne pa nižjih plač, ki jih skušajo vsiliti založniki.

Stavkamo tudi zato, ker zahtevamo jamstva glede uporabe umetne inteligence, ki nikakor ne more nadomestiti novinarjev. Pri Primorskem dnevniku se tega zavedamo in skušamo vlagati v pomladitev kadra in tehnološko posodobitev, na kar pa žal negativno vpliva krčenje javnih sredstev, ki ga je bil časopis deležen. Ni pa povsod tako, kot opozarja novinarski sindikat FNSI, saj mnogi založniki ne vlagajo v svoja podjetja, mlajše kolege bi radi zaposlili na podlagi slabših pogojev in redno zaposlene nadomestili s slabo plačanimi zunanjimi sodelavci. Bolj kot za ohranitev »privilegijev«, kot so jih definirali nekateri, je to stavka za ohranitev dostojne prihodnosti novinarskega poklica, da bi bil tudi v bodoče privlačen za mladega človeka. Ustrezna, tudi finančna, jamstva pa so predpogoj za ohranitev kakovostnega in svobodnega novinarstva, ki je eden izmed temeljev demokracije.

Sindikalni odbor novinark in novinarjev Primorskega dnevnika