Primorski dnevnik razpisuje prosto delovno mesto novinarke oziroma novinarja

Primorski dnevnik, dnevnik Slovencev v Italiji z uredništvoma v Trstu in Gorici, razpisuje prosto delovno mesto novinarja oz. novinarke. Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas z možnostjo prihodnje zaposlitve za nedoločen čas.

Minimalni pogoji za prijavo na razpis so: polnoletnost; zaključena drugostopenjska srednja šola (matura); aktivno znanje slovenščine in italijanščine (C2 ustno in pisno); znanje angleškega jezika; obvladovanje informacijsko-komunikacijskih tehnologij in družbenih omrežij; vozniško dovoljenje B-kategorije.

Prednost bodo imeli kandidati in kandidatke, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: članstvo v italijanski novinarski zbornici ali vpis v razvid samostojnih novinarjev pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije ali druga dokazila o opravljanju novinarskega poklica; univerzitetna izobrazba (predbolonjska univerzitetna diploma ali vsaj prva bolonjska stopnja); delovne izkušnje na področju novinarstva in informiranja javnosti; veščine s področja digitalnih medijev in spletnega novinarstva; znanje angleškega jezika na višji ravni; takojšnja razpoložljivost za zaposlitev za poln delovni čas.

Prijavo na razpis pošljite na naslednji e-naslov: delo.novinar@primorski.eu (Zadeva: Delovno mesto novinarja/novinarke).

Prijavi priložite motivacijsko pismo; življenjepis v formatu Europass; dokazila o izpolnjevanju pogojev; izbor morebitnih že objavljenih novinarskih prispevkov v poljubnem formatu. Rok za prijavo je ponedeljek, 18. marca 2024, do 12. ure.

V izbirni postopek bodo uvrščene samo pravočasno prispele vloge kandidatov in kandidatk, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje.

Če kandidatka ali kandidat ne bo priložil ustreznih dokazil o znanju jezikov, bo to preverjeno med postopkom izbire.

Prijav, ki ne bodo oddane v elektronski obliki, ne bomo upoštevali.

Prijavljeni kandidati in kandidatke bodo o izbiri oz. neizbiri obveščeni pisno.

Izbrani kandidati in kandidatke bodo obveščeni o nadaljnjem postopku in povabljeni na razgovor.