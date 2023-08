Pripravljajo se na slabo vreme

Poveljnik slovenske Civilne zaščite (CZ) Srečko Šestan je ob napovedi obsežnih padavin in možnosti poplav izdal odredbo, s katero je v pripravljenosti celoten sistem CZ po vsej državi, vključno z delom Slovenske vojske. "To ne pomeni, da gremo že na teren, ampak da imamo vse, da se lahko cim hitreje in cim bolj ustrezno odzovemo," je dejal. Po oceni Šestana je v skladiščih dovolj protipoplavnih vreč in druge opreme, da bodo lahko pomagali občinam, če jim bo te zmanjkalo. Ob tem je vse prebivalce pozval, naj upoštevajo opozorila in nasvete pristojnih.

Meteorologi namreč v prihodnjih urah pričakujejo prehod fronte, ki bo prinesla močne padavine. V primerjavi s preteklimi neurji, ki so bila intenzivna in kratkotrajna, lahko v Sloveniji v naslednjih 36 urah pričakujemo ponavljajoče se in intenzivne nalive, ki bodo bolj spominjale na jesenski tip deževja, opozarja Agencija za okolje Republike Slovenije ARSO. Hladen atlantski zrak, ki je prodrl v Sredozemlje, bo v kombinaciji s poletnimi temperaturami morja in visoko vlažnostjo zraka povzročil "burno vremensko dogajanje". Dolgotrajni intenzivni nalivi se bodo lahko obnavljali tudi nad istimi območji.

V večjem delu Slovenije od danes zvečer do sobote zjutraj pričakujejo med 50 in 100 litrov dežja na kvadratni meter, krajevno tudi 150 ali celo 200. To so že kolicine, značilne za celomesečno obdobje. Zato so zaenkrat izdali oranžno vremensko opozorilo pred močnimi padavinami. "Bomo pa seveda zelo pozorni, kaj se dogaja, in po potrebi, kar se nakazuje tudi kot realna možnost, stopnjo opozorila še zaostrili na rdečo," je dejal Šestan. Silovito bo tudi naraščanje rek in potokov. Pristojni zato pozivajo, da ljudje, ki živijo ob vodotokih, umaknejo vredne stvari iz garaž, kleti, pritličij v višja nadstropja. Povečana je tudi nevarnost za nastajanje zemeljskih plazov. Šestan je ob tem vse pozval, da na številko 112 pokličejo, ko so res ogroženi in če ocenijo, bi nastala zelo velika škoda.