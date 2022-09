»Prišli so fašisti, gremo v Avstrijo«

Na Južnem Tirolskem je bila volilna kampanja precej napeta, zmaga Giorgie Meloni, ki sicer v bocenski pokrajini ni dosegla državnih številk, pa je še podžgala polemike. Za dodatno naelektreno vzdušje je poskrbela stranka Süd-Tiroler Freiheit (Južnotirolska svoboda-STF), ki ima v svojem programu tudi možnost odcepitve Južne Tirolske od Italije in njeno priključitev Avstriji. »Volilna zmaga skrajne desnice nas sili k razmisleku o referendumu za odcepitev,« meni pokrajinski svetnik Sven Knoll, ki volilno zmago Bratov Italije celo primerja s fašističnim pohodom na Rim.

»Pred sto leti so fašisti prevzeli oblast v Italiji in danes se državi znova obeta neofašistična vlada,« je prepričan zastopnik stranke, ki v sklopu južnotirolske stvarnosti velja za desno populistično stranko. Knoll je prepričan, da predstavlja nova vlada v Rimu veliko grožnjo za južnotirolsko avtonomijo ter za pravice nemške in ladinske skupnosti. »Da smo v tem položaju je odgovorna tudi Južnotirolska ljudska stranka-SVP, ki se ni nikoli resno zavzela za neodvisno Južno Tirolsko, a je nasprotno njeno usodo vse bolj vezala na Rim,« je v izjavi podčrtal še predstavnik STF. V stranki Bratov Italije so njegovo stališče označili kot nesmiselno blodnjo.