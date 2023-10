Včeraj popoldne je v Kopru moški prismodil hrano na ognju, pri čemer je iz njegovega stanovanja začel uhajati dim. Soseda, ki se je ustrašila, da je zagorelo, je poklicala gasilce. Ko so prispeli, so ugotovili, da ne gre za požar. Zatem je moški sosedo verbalno napadel in jo žalil. Pod vplivom alkohola je žalil tudi policiste, ki so prišli na kraj. Ker se ni umiril, so mu odredili pridržanje in mu izdali plačilni nalog.