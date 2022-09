Prispelo je kar 42 prijav

Na podiplomski izpopolnjevalni program s področja prevajanja pravnih besedil iz italijanščine v slovenščino in obratno, ki ga prireja Oddelek za pravne in jezikoslovne študije, tolmačenje in prevajanje Univerze v Trstu v sodelovanju s Centralnim uradom za slovenski jezik in s finančno podporo Dežele Furlanije - Julijske krajine, natančneje s finančnimi sredstvi iz zaščitnega zakona, se je prijavilo 42 kandidatov, je včeraj sporočil Pierpaolo Roberti, član deželne vlade, pristojen za lokalno samoupravo.

Na razpolago je 20 mest, tem pa se lahko pridruži največ pet zunanjih slušateljev, ki bodo spremljali predavanja, a na koncu ne bodo prejeli potrdila. Glede na število prijav – nekaj jih je prišlo tudi iz Slovenije – je Roberti potrdil, da bo program izpeljan. Univerza bo prijavljene konec septembra povabila na razgovor, na podlagi katerega bodo izbrali študente, ki bodo lahko obiskovali podiplomski program.

Nova univerzitetna ponudba je tesno povezana z nastankom Centralnega urada za slovenski jezik, ki deluje od leta 2018, je dejal Roberti, ki meni, da bo izpopolnjevalni program deželi nudil priložnost, da okrepi kadrovsko prisotnost dvojezičnih zaposlenih tako na lokalni kot na deželni ravni.

Naj spomnimo, da program obsega 1250 ur predavanj in praktičnih vaj, od katerih bo 250 v živo, kar nanese za 50 univerzitetnih kreditnih točk. Program se bo začel oktobra in sklenil junija 2023: vsak teden se bosta zvrstili po dve spletni predavanji (ob torkih in četrtkih) ter eno v živo ob sobotah, ki bo trajalo od treh do petih ur. Program predvideva, da bo slovenskemu jeziku namenjenih 75 ur, 60 ur pravu, 45 ur prevajanju v slovenščino, 30 ur prevajanju v italijanščino, 20 ur italijanskemu jeziku in še 20 ur dialoškemu tolmačenju.