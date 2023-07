Privlačna, a ne dovolj zelena

Dežela Furlanija - Julijska krajina je za investitorje kajpak privlačna, delati pa moram na družbeni in okoljski trajnosti. To so izsledki raziskave podjetja The European House - Ambrosetti, ki jo je naročila Dežela FJK. Deželo so primerjali z 12 evropskimi in italijanskimi deželami, povprečni odstotek porabljene elektrike iz zelenih virov znaša 50 %, v najslabši deželi 22%, v najboljši pa 125%. V Furlaniji - Julijski krajini je delež 33-odstoten, torej znatno slabši od »konkurentk«.

Med indikatorji, ki so jih izbrali svetovalci podjetja Ambrosetti, se je FJK v zadnjih letih izboljšala v skoraj dveh tretjinah le-teh. V večini tematskih sklopov so se statistike izboljšale v veliki večini kazalnikov. Le v družbeni in okoljski trajnosti so se podatki izboljšali ali ostali enaki samo v enem indikatorju na sedem. Ob podrobnejšem pregledu pa smo ugotovili še marsikaj.

