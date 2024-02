Profesorji slovenščine bodo lahko poučevali tudi brez izpitov italijanščine

Kandidatke in kandidati, ki se v prihodnje nameravajo prijaviti na natečaje za poučevanje slovenščine na srednjih šolah prve in druge stopnje s slovenskim učnim jezikom in z dvojezičnim slovensko-italijanskim poukom v FJK, so si včeraj oddahnili. V Uradnem listu je bila namreč objavljena ministrska uredba, ki prinaša nekaj navidez drobnih, a zelo pomembnih sprememb. Najpomembnejša je zagotovo odprava pogoja, da je za poučevanje slovenščine potrebno imeti opravljene tudi izpite iz italijanskega jezika in književnosti.

Omenjeni pogoj je vrsto let povzročal slabo voljo bodisi med kandidati, ki so morali opraviti dodatne univerzitetne izpite, bodisi na šolah, kjer že tako primanjkuje kader. Marsikdo se namreč ni bil pripravljen vrniti v fakultetne predavalnice in se je raje odločil za drugo službo. V Sindikatu slovenske šole (SSŠ) so zato s spremembo upravičeno zelo zadovoljni.

