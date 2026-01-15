Prosta spletna enciklopedija Wikipedia danes praznuje 25 let

Prosta spletna enciklopedia Wikipedia danes praznuje 25 let. Delovati je začela 15. januarja 2001 v ZDA, kjer sta jo ustanovila Jimmy Wales in Larry Sanger. Od tedaj je nenehno rasla, danes vsebuje več kot 66,3 milijona geselskih člankov v več kot 300 različnih jezikih. Vsakdo si jih lahko na spletu brezplačno ogleda. Wikipedia je med desetimi najbolj obiskanimi spletnimi platformami na svetu.

Italijanska različica Wikipedie je nastala 11. maja 2001, slovenska Wikipedija pa 26. februarja 2002, so zapisali na spletnih straneh, od tedaj so objavili 196.246 člankov.

Wikipedia nastaja v medsebojnem sodelovanju stotisočih prostovoljcev z vsega sveta, ki za objavo vsebin uporabljajo spletni računalniški program MediaWiki. Članke lahko prispeva vsakdo tudi brez registracije.

Na slovenski Wikipediji je prijavljenih 251.678 uporabnikov, od tega je 859 aktivnih. Vsi so prostovoljci in objavljajo vsebine različnih tematskih sklopov.