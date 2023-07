Prostovoljec umrl med čiščenjem gozdne poti

Prostovoljec civilne zaščite je čistil gozdno pot pri Tolmeču, ko je nanj padel hlod in ga zmečkal. 74-letni Giuseppe De Paoli, poveljnik civilne zaščite v kraju Preone, je davi življenje izgubil med odpravljanjem posledic neurja, ki je v tistih krajih pustošilo pred nekaj dnevi.

Do nesreče je prišlo na gozdni poti pri kraju Pozzis, na desnem bregu potoka Arzino. Pokojnik je gozdno stezo čistil še z dvema prostovoljcema. Tovariša sta ga prehitela in nadaljevala po stezi, ker ga več časa ni bilo, sta se vrnila ponj in ugotovila, da je De Paolija zmečkalo deblo, ki je z višine padlo nanj. Takoj sta poklicala na številko za klic v sili 112, na kraj je priletel helikopter službe 118, prišli so tudi gasilci, gorski reševalci in gorniki finančne policije. Reševalci so lahko le potrdili prostovoljčevo smrt. Truplo pokojnika so odpeljali komaj okoli 16. ure, tožilstvo v Vidmu je namreč preiskovalo okoliščine tragične nesreče.

»Tragična smrt Giuseppe De Paolija je pretresla celotno deželno skupnost. Prostovoljec je življenje izgubil, ko je odpravljal škodo, ki jo je povzročilo neurje,« je povedal predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga. Sožalje je pokojnikovi družini izrazil tudi Riccardo Riccardi, ki je v deželni vladi pristojen za resor Civilne zaščite.