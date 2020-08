Protestniki preplavili ulice v Bejrutu

Štiri dni po uničujoči eksploziji v Bejrutu so ulice libanonske prestolnice danes preplavili tisoči protestnikov, ki žalujejo za več kot 150 smrtnimi žrtvami in protestirajo proti politični eliti. Večinoma so protesti minili mirno, prišlo pa je tudi do sporadičnih spopadov s policijo, ki jih je skušala razgnati s solzivcem. Po uničujoči eksploziji, zaradi katere je brez domov ostalo od 200.000 do 300.000 ljudi, so oblasti danes sporočile, da je število mrtvih naraslo na 158, ranjenih pa je okoli 6000 ljudi, med njimi najmanj 120 huje. Po zadnjih podatkih v ruševinah iščejo še 21 ljudi.

Protestniki so se danes zbrali na osrednjem trgu v prestolnici. Glede na posnetke libanonske televizije MTV so odstranjevali barikade pred parlamentom in vzklikali »revolucija«. Novinarka MTV je poročala, da so varnostne sile uporabile solzivec, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Protestniki so sicer krenili na protestni pohod od pristanišča do osrednjega mestnega trga mučenikov. Organizatorji so jih pozvali, naj bodo v znak žalovanja za žrtvami eksplozije oblečeni v črno.

Številni v Libanonu za eksplozijo krivijo malomarnost vlade in politične elite. Aktivisti so k protestom pozivali pod geslom »Pravičnost za žrtve, maščevanje vladi«. Mnogi protestniki so nosili slike predsednika Libanona Michela Aouna in predsednika parlamenta Nabiha Berrija na vislicah, poroča dpa.

Na sicer mirnih protestih je ob robu prihajalo do sporov med policijo in protestniki, nekaj protestnikov pa je vdrlo na zunanje ministrstvo in trdilo, da je to sedaj sedež revolucije, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Libanonski Rdeči križ je sporočil, da so bili v spopadih s policijo ranjeni najmanj štirje ljudje, piše STA.