Proti covidu-19 na voljo tudi Modernino cepivo

Evropska agencija za zdravila (Ema) je po pričakovanju danes, 6. januarja, priporočila izdajo dovoljenja za pogojno uporabo cepiva proti covidu-19 za osebe, starejše od 18 let, ki ga je razvilo ameriško podjetje Moderna. Cepivo mora za prodajo na evropskem trgu dobiti še zeleno luč Evropske komisije, ki naj bi v kratkem odobrila tudi to cepivo. To je drugo cepivo proti covidu-19, ki ga je odobrila Ema, potem ko je pred božičem prižgala zeleno luč za cepivo, ki sta ga razvila Pfizer in BioNTech. Modernino cepivo že uporabljajo v nekaterih drugih državah, kot so npr. ZDA in Kanada.