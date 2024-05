Nestanovitnost se bo od sredinega večera še povečala

Ciklonsko območje z vremensko fronto, ki se trenutno zadržuje nad Britanskim otočjem, se postopno pomika proti jugovzhodu in bo v prihodnjih dneh vse bolj vplivalo na vreme pri nas. Nestanovitnost se bo ob sredinega večera še povečala, padavine, deloma plohe in nevihte, bodo pogostejše in močnejše. Arso je od srede zvečer do vključno petka objavil rumeno opozoril zaradi izdatnejših količin padavin in neviht.

Danes je bilo ob pronicanju vlažnega višinskega zraka, ki je prehodno pritekal od vzhoda, že zaznati povečano nestanovitnost. Prevladovalo je spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami, vmes so nastale posamezne plohe in nevihte. Nekaj več sonca je bilo ob morju in ponekod v nižinah, medtem ko je v gorah prevladovala oblačnost in so bile padavine pogostejše.

Jutri čez dan bo vreme podobno današnjemu, povečini pa bo že več oblakov in bodo padavine nekoliko pogostejše.

Od jutrišnjega večera bo vse bolj občuten vpliv bližajoče se vremenske fronte. V noči na četrtek, v četrtek in petek bo povečini spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Možni bodo krajevni nalivi. Po zdajšnjih izračunih kaže, da bo glavnina poslabšanja v četrtek, medtem ko bodo količine padavin v petek povečini manjše. Nastajale pa bodo še občasne krajevne plohe in nevihte.

V soboto se bo vreme izboljšalo in bo povečini pretežno jasno z le morebitno občasno zmerno oblačnostjo.