Predstavniki strank in list leve sredine – Demokratska stranka, Gibanje petih zvezd, Pakt za avtonomijo, Državljanska lista FJK, Slovenska skupnost, Articolo uno, Open FJK in zveza Zeleni-Italijanska levica – so na nocojšnjem sestanku v Vidmu kot možnega kandidata na deželnih volitvah, ki bodo 2. in 3. aprila, evidentirali Furlana Massima Moretuzza, deželnega svetnika Pakta za avtonomijo.