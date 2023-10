Proti krčenju ravnateljstev naj diplomatsko ukrepa Slovenija

V zvezi z napovedanim krčenjem števila ravnateljstev šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji krovni organizaciji Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij zaupata v takojšnje in odločno diplomatsko ukrepanje Republike Slovenije do pristojnih italijanskih oblasti, »saj gre tudi za spoštovanje dobrih bilateralnih odnosov, ki so v zadnjih letih beležili pomembne korake naprej«, kar sta zagotovo začutili tudi obe narodni skupnosti, italijanska v Sloveniji in slovenska v Italiji. Tako piše v pismu, ki sta ga SKGZ in SSO v dogovoru z ostalimi člani skupnega predstavništva Slovencev v Italiji odposlali na slovensko zunanje ministrstvo ter na veleposlaništvo RS v Rimu in generalni konzulat v Trstu.

Pismo se nanaša na uredbo, ki sta jo preteklega 30. junija podpisala ministra za izobraževanje in finance, Giuseppe Valditara in Giancarlo Giorgetti in ki med drugim predvideva, da bi od šolskega leta 2024/2025 do šolskega leta 2026/2027 slovensko oz. dvojezično šolstvo v Italiji ostalo brez treh ravnateljstev oz. vodij uprav, pri čemer bi se število zmanjšalo s 14 na enajst.

Z uredbo so se neuradno prvič seznanili v začetku avgusta in takrat sta krovni organizaciji obvestili državna vrha tako Slovenije kot Italije. Takrat sta opozorili, da ocenjujeta »vsak poseg, ki ne bo upošteval zgoraj navedenih postopkov, kot grob, enostranski poseg v šolsko tkivo slovenske manjšine z namenom, da jo ošibi v svoji osnovi in da se s tem ošibi celotno narodno skupnost«. Zdaj pa, piše v sporočilu, je dokument začel veljati in se se ga bo začelo izvajati že v novembru, ko bo morala Dežela Furlanija - Julijska krajina sporočiti ministrstvu novo šolsko mrežo.

